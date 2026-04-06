Nel torneo di Montecarlo, Cobolli ha vinto la sua prima partita battendo l'avversario in tre set, mentre Comesana è stato eliminato. Flavio ha affrontato un avversario argentino classificato al numero 99 del mondo e ha vinto in tre set, nonostante alcune difficoltà. L’altro giocatore italiano invece è stato eliminato nella prima fase del torneo.

Flavio Cobolli soffre ma vince ail suo esordio nel Masters 1000 di Montecarlo. Il romano, testa di serie numero 10, ha vinto al suo debutto contro Francisco Comesana, numero 99 del mondo, battuto in tre set (7-5 2-6 6-3 in due ore e 32 minuti di gioco) in una partita vissuta tra alti e bassi, sia da Flavio sia dall’argentino. Cobolli è stato molto bravo a dare gli strappi nel momento giusto, come ad esempio nel terzo set, quando ha preso immediatamente il largo, e a recupare nel primo parziale, quando era sotto di un break, prima recuperato e poi portato a casa, con una splendida chiusura di dritto che ha davvero esaltato i tanti italiani presenti in tribuna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cobolli, buona la prima a Montecarlo: Comesana ko in tre set. Arnaldi subito fuori

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Cobolli batte Comesaña al terzo set. Vavassori/Berrettini vincono il doppio. Arnaldi subito fuoriCobolli batte Comesana in 3 set all'esordio L'italiano soffre, poi riesce a prendere il largo nell'ultimo parziale. Flavio Cobolli batte Francisco Comesana nel primo turno del torneo. L'azzurro si imp ... msn.com

VAI FLAVIOOOOO Dopo oltre 2 ore e 30 di match Cobolli batte Comesana e parte con il piede giusto a Montecarlo. Niente da fare invece per Arnaldi, sconfitto in due set da Garin @bmwitalia facebook

È partito il conto alla rovescia per l’inizio di #IBI26 5 italiani presenti nel main draw: Sinner, Musetti, Cobolli, Darderi e Sonego x.com