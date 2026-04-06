Lunedì 6 aprile 2026 si svolge a Montecarlo il primo turno del Masters 1000 di tennis. Sul Campo dei Principi, il giocatore italiano affronta nel suo debutto il rivale Francisco Comesana. Si tratta dell’ultimo incontro della giornata sulla stessa superficie, con l’obiettivo di avanzare nel torneo e migliorare la propria posizione nel circuito. La sfida si presenta come un’occasione importante per il giocatore azzurro.

Flavio Cobolli affronta il primo turno del Masters1000 di Montecarlo contro Francisco Comesana, in un match che rappresenta l’ultimo appuntamento previsto sul Campo dei Principi per la giornata di lunedì 6 aprile 2026. L’appuntamento con la terra rossa monegasca arriva per il romano in un momento di transizione. Il classe 2002 deve ritrovare la fiducia dopo un percorso altalenante, partendo dalla vittoria ottenuta ad Acapulco in Messico fino ai passi falsi registrati tra California e Florida. Il programma del Campo dei Principi inizierà alle 11:00 con lo scontro tra Rinderknech e Khachanov. Successivamente seguiranno i match tra Lehecka e Nava, poi Fonseca contro Diallo, concludendo infine con l’esordio dell’azzurro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cobolli a Montecarlo: l’azzurro sfida Comesana per ritrovare fiducia

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