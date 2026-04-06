Negli ultimi dieci anni, tra il 2015 e il 2024, frane e alluvioni hanno provocato danni economici per un totale di 19 miliardi di euro nel territorio italiano. Questo dato è stato comunicato da Greenpeace, che ha evidenziato l’impatto del maltempo nel paese durante questo periodo. Nessun dettaglio sulle specifiche calamità o sulle aree più colpite è stato fornito.

Tra il 2015 e il 2024 frane e alluvioni hanno causato 19 miliardi di euro di danni economici in Italia. È questa la fotografia restituita da un rapporto di Greenpeace, basato sui dati della Protezione Civile. Le regioni in cui ci sono stati più eventi climatici estremi sono sono Emilia Romagna, Sicilia, Lombardia, Piemonte e Veneto. Per quanto riguarda l’impatto economico invece, le aree del Paese che hanno subito più danni sono in primo luogo l’Emilia Romagna (2,5 miliardi di euro), seguita da Campania (1,9 miliardi), Veneto (1,9 miliardi), Abruzzo (1,8 miliardi) e Sicilia (1,5 miliardi). La Ong ambientalista sottolinea che per questi territori, nonostante i danni ingenti, non sono stati stanziati fondi sufficienti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Clima, Greenpeace: in Italia 19 miliardi di danni per maltempo in dieci anni

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