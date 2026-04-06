Classifica marcatori Serie A 2025-2026 | i goleador del campionato

La classifica marcatori della Serie A 2025-2026 vede in testa Mateo Retegui, con 25 reti segnate. L’attaccante si conferma tra i protagonisti del campionato, mantenendo una posizione di rilievo nella graduatoria dei migliori realizzatori. La stagione 2023-2024 si era chiusa con Retegui al primo posto, e ora si osserva come si sono sviluppate le performance dei goleador più prolifici.

Mateo Retegui, con 25 gol, ha vinto la classifica marcatori della Serie A 2023-2024. Ecco la graduatoria 'LIVE' della stagione 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Classifica marcatori Serie A 2025-2026: i goleador del campionato @seriea Classifica #meteo 18^ giornata di #seriea 2025-2026 Temi più discussi: I marcatori all time della Nazionale: Kean come Pirlo e…Riva (in una particolare statistica); Quote capocannoniere Serie A 2025/2026: pronostico e favoriti; CR7, doppietta al rientro dall'infortunio: quanto gli manca per il traguardo dei 1000 gol; Kean a quota 6 gol: chi è il bomber dell'Italia di Gattuso?. Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 31ª giornataDopo la pausa per gli impegni delle nazionali, il campionato di Serie A torna in campo nel weekend di Pasqua con la 31ª giornata. Ad aprire il menù ci hanno pensato Sassuolo e Fiorentina vincenti risp ... sportparma.com Classifica marcatori Serie A | Lautaro capocannoniere, Douvikas lo insegue (31^ giornata, oggi 4 aprile 2026)Classifica marcatori Serie A in vista della 31^ giornata: capocannoniere Lautaro Martinez, è Tasos Douvikas il suo primo inseguitore. ilsussidiario.net Regionale di #Eccellenza. Tutti i risultati, marcatori e classifica aggiornata dopo le gare della 27° giornata. Foto di copertina il Tortoli che ha ottenuto una importante vittoria con il Sant' Elena. Si ringraziano le Aziende che sostengono lo Sport. # facebook La #CoppaItaliaRegionale si chiude con Jacopo Murano in vetta alla classifica marcatori: due gol in maglia Crotone e due con il Potenza, di cui uno nella finale d'andata. . x.com