Il cinema Eden di via Guadagnoli ad Arezzo ospiterà mercoledì 15 aprile alle ore 20,30 la proiezione del film «Distruzione Pubblica». L’evento prevede la presenza di alcuni protagonisti, tra cui l’attore Greco e l’autore Melchiorre. La serata rappresenta un’occasione per vedere il film in una cornice pubblica, con la possibilità di seguire la proiezione in un ambiente dedicato alla cultura cinematografica.

Arezzo, 6 aprile 2026 – E' in arrivo un evento speciale al cinema Ede n di via Guadagnoli ad Arezzo con la proiezione del film «Distruzione Pubblica » in programma mercoledì 15 aprile alle ore 20,30. Alla proiezione seguirà un incontro con i registi del film Federico Greco e Mirko Melchiorre. I biglietti per l’evento sono in vendita online e presso la biglietteria del cinema durante gli orari di apertura. Docenti, filosofi, esperti italiani e internazionali spiegano il processo lento ma continuo che ha portato le scuole a somigliare ad aziende, e gli effetti critici sull’educazione dei più giovani. La scuola italiana statale, cioè ad accesso... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cinema Eden: Greco, Melchiorre e la distruzione pubblica

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