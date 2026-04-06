Cilavegna colpo al cambiamonete | bottino esiguo danni pesanti

Nella notte tra sabato e domenica 5 aprile 2026, due persone hanno preso di mira un autolavaggio situato in via Pavia a Cilavegna. I malviventi hanno forzato il cambiamonete, portando via circa 250 euro, e hanno causato danni alla macchina che si trovava all’interno dell’attività. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini sono in corso.

Nella notte tra sabato e domenica 5 aprile 2026, dei malviventi hanno svaligiato l’autolavaggio di via Pavia a Cilavegna, rubando circa 250 euro dal cambiamonete forzato. L’azione è avvenuta durante il weekend pasquale in una zona periferica del centro lomellino. Il colpo è stato sferrato sfruttando la quiete notturna e l’isolamento della struttura, posizionata strategicamente vicino alla Sp192 che collega Parona a Gravellona. I criminali hanno avuto il tempo necessario per scassinare l’apparecchio e prelevare i contanti presenti nella cassa. Il costo reale di un bottino modesto. Sebbene la cifra sottratta sia stimata in 250 euro, l’impatto economico per l’impresa di Cilavegna è decisamente più pesante. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cilavegna, colpo al cambiamonete: bottino esiguo, danni pesanti Leggi anche: Cilavegna, furto all'autolavaggio: scassinato il cambiamonete, ladri in fuga con il bottino Sicilia, colpo al bancomat con ruspa: cassaforte recuperata dai carabinieri dopo un bottino fallito.La cassaforte di un bancomat, contenente sessantamila euro, è stata ritrovata dai carabinieri di Giarratana, in Sicilia, dopo un audace colpo messo a...