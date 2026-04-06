Nella versione 148 del browser Chrome, Google introdurrà una funzione che permette di caricare più rapidamente le pagine web. La novità consiste nel differenziare il caricamento dei contenuti, in modo che gli elementi più leggeri si aprano subito mentre quelli più pesanti vengono elaborati successivamente. Questo cambiamento riguarda anche l’audio e il video, che avranno tempi di caricamento più brevi rispetto alle versioni precedenti.

Google potenzierà il caricamento differenziato dei contenuti a partire dalla versione 148 di Chrome. L’obiettivo è accelerare l’apertura delle pagine web posticipando l’elaborazione degli elementi più pesanti. Il browser di Google implementerà un’estensione del lazy loading, una tecnica già utilizzata per iframe e immagini. Attualmente, questi elementi vengono scaricati solo quando l’utente naviga verso la parte della pagina che li contiene. La novità riguarda l’integrazione di audio e video in questo processo di caricamento ritardato. Questi file, pur essendo meno frequenti rispetto alle immagini, possiedono un peso specifico molto più elevato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chrome 148: addio attese, audio e video caricano più velocemente

Chrome aggiornamento recente porta tre funzionalità attese da tempopresenti da poco sul canale produttivo di chrome, tre nuove funzionalità mirate a snellire i flussi di lavoro e migliorare l’esperienza di...

Leggi anche: Prime Video: i film e le serie tv più attese in arrivo a Marzo