Il tecnico dell'Inter ha adottato una strategia che richiama le scelte di allenatori storici italiani, come Bearzot e Lippi, durante le vittorie mondiali del 1982. In una fase in cui la squadra si trova a fronteggiare diverse difficoltà, l'allenatore ha deciso di mantenere un atteggiamento deciso e di puntare su alcuni giocatori chiave. La squadra si prepara a affrontare le prossime partite con questa filosofia, cercando di superare gli ostacoli sul campo.

E tutto il mondo fuori. L’Inter come nella canzone “Albachiara” di Vasco Rossi, il cantautore interista. Il bel gioco e la furia atletica non spiegano del tutto il devastante 5-2 sulla Roma. C’è stato dell’altro, bisogna guardare alla psicologia, alle motivazioni. Nel momento più difficile, la squadra, la società e l’ambiente si sono compattati, hanno fatto blocco contro le critiche, le cattiverie, le insinuazioni. Il primo segnale lo ha mandato Cristian Chivu, nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma: “Non ho mai visto una gogna mediatica come quella che abbiamo subito dopo la vittoria contro la Juve”, ha detto l’allenatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu e l'Inter sola contro il mondo: la "strategia Vasco Rossi"

Laura Schmidt, Luca e il mondo di Vasco Rossi. L’arte formato famiglia: la mostra a BolognaBologna, 24 febbraio 2026 – C’è una strada a Bologna, dove vecchie attività commerciali stanno lasciando il posto a gallerie d’arte pop, e tra queste...

Leggi anche: Bodo Inter, Chivu inizia la strategia: in vista della Champions. Novità sugli allenamenti

Si parla di: Disastro Italia, Chivu difende Bastoni: Ci ha messo la faccia, nonostante le difficoltà.

Inter: Chivu, il clima tossico, i colpevoli, i capelli inguardabili e la preghiera per LucescuIl tecnico rumeno Chivu si gode la resurrezione nerazzurra contro la Roma e applaude la reazione dei suoi nazionali: siparietto sui parrucchieri a Dazn ... sport.virgilio.it

Chivu elogia l’Inter: In campo nel secondo tempo con la voglia di essere dominanti e chiudere la partitaIl tecnico dei nerazzurri è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la manita calata alla Roma di Gasperini ... tuttosport.com