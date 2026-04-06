Chianti sbarca a Verona | 30 aziende e un wine bar per conquistare il mondo

Tra il 12 e il 15 aprile a Verona si tiene l'evento organizzato dal Consorzio Vino Chianti, che ha allestito uno spazio espositivo chiamato la Casa del Chianti. Quaranta aziende del settore vinicolo partecipano per promuovere i loro prodotti a buyer e professionisti provenienti da diversi paesi. L'iniziativa mira a far conoscere l'eccellenza della denominazione e a rafforzare i contatti a livello internazionale nel settore del vino.

Il Consorzio Vino Chianti organizza a Verona, tra il 12 e il 15 aprile, un ampio spazio espositivo denominato la Casa del Chianti per presentare l’eccellenza della denominazione a buyer e professionisti internazionali. L’iniziativa si concretizzerà in un’area di oltre 300 metri quadrati situata nel Padiglione 9, precisamente agli stand C11-C12. L’obiettivo è trasformare la classica partecipazione fieristica in un percorso immersivo che permetta di scoprire la pluralità produttiva del territorio. Giovanni Busi, che guida il Consorzio, considera questo appuntamento come un momento fondamentale per stabilire nuovi legami commerciali e consolidare l’immagine del prodotto sui mercati esteri. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chianti sbarca a Verona: 30 aziende e un wine bar per conquistare il mondo Chianti e Morellino a Wine Paris con oltre 100 etichette e il 'racconto' del SangioveseFirenze, 6 febbraio 2026 – E' Parigi il nuovo palcoscenico scelto dal Chianti per raccontare la propria identità contemporanea, fatta di territori,... Dopo 21 anni chiude il 'Fuori Squadro', il wine bar con influenza jazz di Vico Arco ContiniIl ‘Jazz Food Wine’ Fuori Squadro di via Arco Contini a Foggia, chiude dopo 21 anni e lo fa festeggiando “il funerale”, sabato 7 febbraio, con un dj...