Chi è Ottolini come ha costruito il Genoa e come costruirà la Juve
Ottolini ha iniziato la sua carriera nel settore del mercato calcistico, assumendo il primo incarico in una società di calcio rossoblù. Dopo aver lavorato in questa squadra, è tornato nella società bianconera, occupandosi nuovamente di operazioni di mercato. La sua esperienza si concentra sulla gestione delle trattative e sui trasferimenti di calciatori, con un ruolo che si è evoluto nel tempo.
La sua prima vita nel calcio l’ha trascorsa tra Verona, sua città natale, e Brescia. La seconda, in pieno svolgimento e appena reindirizzata per un nuovo capitolo, tra Genova e Torino, dov’è di ritorno dopo un primo periodo di formazione concluso avviato nel 2018. La vita di Marco Ottolini è tutta qui e Juve-Genoa è un po’ il suo derby, quantomeno a livello professionale. Lui che una volta acquisita un’infarinatura da uomo mercato in bianconero ha avuto la prima occasione nel calcio che conta col Genoa. E che ora, dopo aver dimostrato il suo valore in questi anni, è chiamato a dare forma al nuovo ciclo della Juve, con pieno mandato in quella che sarà la sua prima estate in cabina di regia sul mercato dei grandi a Torino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Juve, per la fascia c'è l'ex Genoa Spence: il piano di Ottolini per prenderlo dal Tottenham
Calciomercato Juve, Mingueza non è l’unico obiettivo per la fascia destra: Ottolini ha un altro nome. Ecco di chi si trattadi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, Mingueza resta un obiettivo per la fascia destra.
Temi più discussi: Chi è Ottolini, come ha costruito il Genoa e come costruirà la Juve; La Juventus segue Ugarte: ecco chi è il nuovo obiettivo dei bianconeri; Juventus, chi è Maximiliano Araújo: ha 'colpito' Ottolini durante Algeria-Uruguay allo Stadium; Ottolini prepara la rivoluzione: come il ds vuole cambiare la Juventus.
Juventus, chi è Maximiliano Araújo: ha 'colpito' Ottolini durante Algeria-Uruguay allo StadiumL'amichevole disputata ieri a Torino ha offerto l'occasione ai dirigenti bianconeri di osservare da vicino alcuni giocatori: il ds, in particolare, ha apprezzato molto l'esterno sudamericano classe 20 ... calciomercato.com
Ostigard-Juve, contatto! Perché è sulla lista di Ottolini e cosa disse di lui SpallettiSe dentro i cancelli del Training Center della Continassa la Juventus si rimette placidamente in moto, in attesa dei nazionali, è al di fuori che si comincia a fare sul serio. I vari complessi che fan ... msn.com
“Il poco è molto a chi non ha che il poco” Il 6 aprile 1912, a Bologna, ci lascia Giovanni Pascoli x.com
Mai nulla di splendido è stato realizzato se non da chi ha osato credere che dentro di sé ci fosse qualcosa di più grande delle circostanze. Bruce Barton facebook