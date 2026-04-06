Ottolini ha iniziato la sua carriera nel settore del mercato calcistico, assumendo il primo incarico in una società di calcio rossoblù. Dopo aver lavorato in questa squadra, è tornato nella società bianconera, occupandosi nuovamente di operazioni di mercato. La sua esperienza si concentra sulla gestione delle trattative e sui trasferimenti di calciatori, con un ruolo che si è evoluto nel tempo.

La sua prima vita nel calcio l’ha trascorsa tra Verona, sua città natale, e Brescia. La seconda, in pieno svolgimento e appena reindirizzata per un nuovo capitolo, tra Genova e Torino, dov’è di ritorno dopo un primo periodo di formazione concluso avviato nel 2018. La vita di Marco Ottolini è tutta qui e Juve-Genoa è un po’ il suo derby, quantomeno a livello professionale. Lui che una volta acquisita un’infarinatura da uomo mercato in bianconero ha avuto la prima occasione nel calcio che conta col Genoa. E che ora, dopo aver dimostrato il suo valore in questi anni, è chiamato a dare forma al nuovo ciclo della Juve, con pieno mandato in quella che sarà la sua prima estate in cabina di regia sul mercato dei grandi a Torino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi è Ottolini, come ha costruito il Genoa e come costruirà la Juve

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