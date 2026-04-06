OpenAI ha introdotto nuove integrazioni per ChatGPT, consentendo agli utenti di collegare i propri account di servizi come Spotify, Uber e DoorDash. Queste integrazioni permettono di delegare alcune azioni all’assistente virtuale, facilitando l’accesso e l’interazione con le piattaforme esterne direttamente dall’app. La funzionalità si applica a diversi servizi, offrendo nuove possibilità di gestione tramite ChatGPT.

OpenAI ha implementato nuove integrazioni all’interno di ChatGPT, permettendo agli utenti di collegare i propri account di servizi esterni come Spotify, Uber, DoorDash e altri per delegare azioni specifiche all’assistente virtuale. L’operazione di collegamento avviene in due modi: digitando il nome dell’applicazione desiderata direttamente nel prompt o accedendo alla sezione App e Connettori nel menu Impostazioni. Una volta effettuato l’accesso alla pagina di login del servizio scelto, l’utente può stabilire il legame tra le piattaforme. Questo processo comporta la condivisione di dati personali con l’intelligenza artificiale. Ad esempio, chi attiva Spotify consente a ChatGPT di visionare la cronologia degli ascolti, le liste di riproduzione e altre informazioni private per ottenere un’esperienza più personalizzata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ChatGPT ora comanda app e servizi: ecco le nuove integrazioni

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