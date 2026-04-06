Nel match tra Cesena e Südtirol, la partita si è conclusa con un pareggio 1-1. La squadra ospite ha segnato il gol del vantaggio grazie a Tait, ma nel corso del secondo tempo ha subito un'autorete che ha determinato il risultato finale. La gara ha visto un avvio molto intenso, seguito da un calo di ritmo nel finale. I due punti sono stati condivisi tra le due formazioni in questa sfida di campionato.

L’FC Südtirol ha ottenuto un pareggio per 1-1 nella sfida esterna contro il Cesena, portando a casa un punto prezioso in una gara caratterizzata da un inizio travolgente e un calo di ritmo nella parte finale. Il match si è aperto con un’azione fulminea degli altoatesini. Già al 3esimo minuto, Fabian Tait, che ricopre il ruolo di capitano, ha sbloccato la partita realizzando un gol con un tiro di destro preciso che ha colto impreparata la difesa avversaria. In quella fase iniziale, la squadra del Sudtirolo ha mostrato una forte personalità, imponendo un ritmo elevato e mettendo in difficoltà i padroni di casa, specialmente attraverso le azioni di ripartenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cesena-Südtirol, pareggio lampo: gol di Tait e autorete decisiva

Derby infuocato: gol lampo e recupero estremo decidono il pareggioLa Solierese e l'United Carpi si sono affrontate in un derby avvincente, terminato 1-1.

Cesena-Südtirol (lunedì 06 aprile 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Pochi gol per il ritorno di Castori al Manuzzi da exSi apre il ricco programma di Pasquetta di Serie B con il lunch match del 33esimo turno tra il Cesena di Ashley Cole e il Sudtirol di Castori.