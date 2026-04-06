Cesate neanche le telecamere fermano i ladri | sparisce una bici legata nella velostazione

A Cesate, un furto di bicicletta ha avuto luogo nella velostazione, nonostante fosse legata con una catena e ripresa da telecamere di sorveglianza. La bici è scomparsa durante le ore diurne, lasciando gli utenti senza mezzi di trasporto. Non si tratta di un episodio isolato, poiché negli ultimi tempi si sono verificati altri furti in zona, anche all’interno di abitazioni.

Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. La guerra in Iran potrebbe avere effetti immediati sul traffico aereo nei cieli d’Europa: primi. Incidente mortale in autostrada, code infinite tra Cormano e Sesto San Giovanni, disagi nel giorno. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Cesate, neanche le telecamere fermano i ladri: sparisce una bici legata nella velostazione Deposito per le bici, officina e aree verdi: a Casamassima arriva la velostazioneApprovata la realizzazione dell'opera, che sorgerà nell'area della Villa comunale. Leggi anche: Assalti ai bancomat nella notte. Ladri incastrati dalle telecamere