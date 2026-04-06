Cercare una casa al mare | la mappa italiana dove comprare con 30mila euro

In Italia, trovare una casa al mare con un budget di circa 30.000 euro rappresenta una sfida. Sono disponibili diverse opportunità in località meno centrali o in zone meno richieste, dove i prezzi sono più accessibili rispetto alle mete più rinomate. La mappa delle opportunità si estende tra regioni con un mercato immobiliare più economico e aree che offrono comunque un facile accesso alle spiagge.

L'aumento dei prezzi, spinto dagli affitti brevi, non riguarda tutte le località di vacanza: vi portiamo nei paesi dove si possono ancora fare buoni affari. Lontano dal turismo di massa e dalla speculazione. Ecco dove andare I Dossier scelti da Voi lettrici e lettori: ripubblichiamo questo servizio di Daniele Tempera, uno dei più letti nel 2025. Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di Today.it. Se vuoi sostenere il nostro lavoro giornalistico o regalare un abbonamento clicca qui Un tempo scandito dai ritmi lenti delle vacanze estive italiane, quando possedere un appartamento in Versilia o sulla costa adriatica era un vero e proprio status symbol della classe media. 🔗 Leggi su Today.it

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Comprare casa a Verona, c’è un quartiere dove il prezzo è di 6000 euro al mqIl mercato immobiliare di Verona nel primo semestre 2025 registra segnali di crescita diffusi, con variazioni positive in quasi tutte le macroaree...

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