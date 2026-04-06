Cento Miglia Valle di Comino la Ciociaria accende i motori del turismo

La regione della Ciociaria si appresta a ospitare un evento dedicato alle auto d’epoca, attirando appassionati e visitatori da diverse zone. Durante il fine settimana, le strade e le piazze della zona si riempiranno di vetture storiche e di persone interessate a scoprire le bellezze locali. L’evento rappresenta un’occasione per promuovere il territorio attraverso tradizione e motori, con iniziative che coinvolgono la comunità e il turismo locale.

Venti comuni pronti ad accogliere auto d’epoca e visitatori l’11 e 12 aprile: un viaggio tra borghi, natura e sapori del Lazio La Ciociaria si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della tradizione, del fascino automobilistico e della valorizzazione del territorio. L’11 e il 12 aprile debutta infatti la prima edizione della “Cento Miglia Valle di Comino”, un evento turistico e culturale che coinvolgerà ben venti comuni, pronti ad accogliere splendide auto d’epoca e i loro equipaggi lungo un itinerario pensato per esaltare le bellezze della valle. L’iniziativa, organizzata da IanniRent con il patrocinio della Regione Lazio e delle amministrazioni locali, rappresenta un’occasione unica per attraversare paesaggi incontaminati, scoprire borghi ricchi di storia e immergersi nelle eccellenze enogastronomiche del territorio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it “Valle di Comino – Insieme per la Bellezza”, al via la campagna di sensibilizzazione del BiodistrettoA farsi primi interpreti di questo impegno saranno i sindaci e gli amministratori del territorio, che, con il loro esempio, lanceranno un messaggio... Argomenti più discussi: Cento Miglia Valle di Comino, la Ciociaria accende i motori del turismo; Cento miglia Valle di Comino, turismo e gastronomia a bordo d’auto d’epoca; Arpino – Pro Loco chiusa, turisti delusi; Ceccano – Fondi dal Pnrr, presto l’assistente digitale. Cento miglia Valle di Comino, turismo e gastronomia a bordo d'auto d'epoca link nel primo commento - facebook.com facebook