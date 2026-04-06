Cefalù stop ai locali | chiusa la struttura per irregolarità

A Cefalù, un noto complesso ricettivo ha visto la sospensione della licenza per spettacoli e intrattenimenti danzanti da parte del Questore di Palermo, a partire dal 2 aprile. La decisione è stata presa a causa di irregolarità riscontrate nella gestione della struttura. La chiusura temporanea interessa l’attività di intrattenimento del locale, che dovrà rispettare le normative vigenti prima di poter riprendere le operazioni.

Il Questore di Palermo ha disposto la sospensione della licenza per spettacoli e intrattenimenti danzanti di un noto complesso ricettivo a Cefalù, con decorrenza dal 2 aprile. Il provvedimento, che prevede una chiusura di dieci giorni, scatta a seguito di irregolarità amministrative emerse durante l’uso delle autorizzazioni concesse. L’operazione è partita da un’ispezione condotta dagli agenti della Polizia Municipale di Cefalù. Durante tale controllo sono state riscontrate diverse discrepanze tra le prescrizioni di legge previste per l’attività e l’effettiva gestione dell’autorizzazione in essere presso la struttura. Dopo l’allarme lanciato dalla Polizia Municipale, è stata attivata un’istruttoria approfondita affidata al personale della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cefalù, stop ai locali: chiusa la struttura per irregolarità Torre Clementina, stop ai contenitori davanti ai locali: la svolta passa dalle ecoboxFiumicino, 26 marzo 2026 – Prosegue il percorso di confronto avviato dall’Amministrazione comunale di Fiumicino con gli operatori economici di via... Controlli ai locali sul lago di Garda, licenza sospesa a una discoteca: irregolarità sulla sicurezzaBrescia, 14 marzo 2026 – Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, insieme ad Ats e Polizie Locali, in azione per un monitoraggio...