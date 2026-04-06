Catania-Picerno | etnei verso il vertice i lucani puntano alla salvezza

Lunedì 6 aprile alle 14:30 allo stadio Angelo Massimino si disputa la partita tra Catania e Picerno, valida per la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C Wi-Fi. La sfida mette di fronte una squadra che punta a rafforzare la propria posizione in classifica e un'altra che cerca di evitare la retrocessione. Si prevede un confronto intenso tra le due formazioni.

Lunedì 6 aprile, allo stadio Angelo Massimino, Catania e Picerno si affrontano alle ore 14:30 per conto della trentacinquesima giornata del girone C di Serie C Wi-Fi. La sfida vede contrapposte due squadre con obiettivi divergenti: la ricerca della continuità per gli etnei e l’imperativo della salvezza per i lucani. Il club siciliano arriva a questo scontro dopo il successo ottenuto nella scorsa settimana contro il Latina. L’obiettivo di Viali è blindare la seconda posizione in classifica, respingendo le progressioni di Cosenza e Salernitana per mantenere un margine aritmetico favorevole nel campionato. Sul fronte opposto, la formazione di De Luca gioca una partita fondamentale per consolidare la permanenza in categoria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Verso Catania-AZ Picerno: convocati 23 rossazzurri Indisponibili: Aloi, Di Gennaro, Forte, Rolfini. #CataniaFC x.com