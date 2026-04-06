Il terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009 ha causato la morte di 309 persone e ha lasciato un’impronta indelebile nella coscienza nazionale. La tragedia ha coinvolto la comunità locale e ha portato a un’intensa copertura mediatica, con ricordi ancora vivi tra i cittadini e nel racconto pubblico. La memoria di quell’evento continua a essere presente nelle discussioni pubbliche e nelle iniziative commemorative.

Guido Castelli L’AQUILA – “Il ricordo delle 309 vittime del terremoto del 6 aprile 2009 resta inciso nella memoria collettiva dell’Italia intera. Oggi i nostri pensieri e le nostre preghiere sono tutte rivolte a L’Aquila, nella sua notte più lunga, per riaffermare il dovere di ricordare. Una testimonianza che esprime il dolore della nostra Nazione e la fiera appartenenza di questa comunità”. Lo afferma il Commissario Straordinario alla Riparazione e Ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli, in occasione dell’anniversario del terremoto che colpì L’Aquila il 6 aprile 2009. “Onorare le vittime e chi ha saputo rialzarsi e’ nostro dovere, per continuare a camminare insieme verso la rinascita. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Castelli: “Sisma L’Aquila resta inciso nella memoria collettiva”

L’Aquila non dimentica: memoria e verità al centro del ricordo del sismaL'Aquila - Tra commemorazioni, musica e riflessioni pubbliche, la città rinnova il ricordo delle vittime del terremoto del 2009 e rilancia il tema...

Dieci anni dopo, il 2016 riemerge nella memoria collettiva: ecco le ragioniNelle ultime settimane, scorrere i social significa imbattersi in un déjà?vu continuo.

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Fontana: Rinnovo il cordoglio per il sisma che colpì L’Aquila nel 2009L'AQUILA - Nel ricordo del sisma che colpì L'Aquila e il territorio circostante la notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, rinnovo il cordoglio per le vittime ... lopinionista.it

L’Aquila 2009-2026: 17 anni dopo nessuno dimentica / FOTO GALLERYA 17 anni dal sisma, L’Aquila ha celebrato l’anniversario del terremoto del 6 aprile del 2009 con una modalità diversa che ha raccolto tantissime persone in centro storico, sin dalle 21 di ieri sera. rete8.it

Dal Pantheon ai Castelli Romani, nell’ultima puntata di Passione Romana su Gambero Rosso TV Stefania Porcelli di Checco er Carettiere racconta la storia della carettiera e dell’amatriciana di famiglia facebook