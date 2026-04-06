Castelli | Sisma L’Aquila resta inciso nella memoria collettiva

Da lopinionista.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009 ha causato la morte di 309 persone e ha lasciato un’impronta indelebile nella coscienza nazionale. La tragedia ha coinvolto la comunità locale e ha portato a un’intensa copertura mediatica, con ricordi ancora vivi tra i cittadini e nel racconto pubblico. La memoria di quell’evento continua a essere presente nelle discussioni pubbliche e nelle iniziative commemorative.

Guido Castelli L’AQUILA – “Il ricordo delle 309 vittime del terremoto del 6 aprile 2009 resta inciso nella memoria collettiva dell’Italia intera. Oggi i nostri pensieri e le nostre preghiere sono tutte rivolte a L’Aquila, nella sua notte più lunga, per riaffermare il dovere di ricordare. Una testimonianza che esprime il dolore della nostra Nazione e la fiera appartenenza di questa comunità”. Lo afferma il Commissario Straordinario alla Riparazione e Ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli, in occasione dell’anniversario del terremoto che colpì L’Aquila il 6 aprile 2009. “Onorare le vittime e chi ha saputo rialzarsi e’ nostro dovere, per continuare a camminare insieme verso la rinascita. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - Castelli: “Sisma L’Aquila resta inciso nella memoria collettiva”

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