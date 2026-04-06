Cassino arresto per l’attentato di via Po | la svolta nelle indagini e il metodo della Procura

Nella serata del 21 marzo, in via Po a Cassino, un incendio ha danneggiato una società che si occupa di distribuzione di gas. La Procura della Repubblica locale, con l’aiuto degli investigatori del Commissariato, ha eseguito un arresto legato a questo episodio. Questa azione rappresenta un momento chiave nelle indagini condotte per chiarire le cause e identificare eventuali responsabili dell’attentato.

Decisive le telecamere comunali per ricostruire i movimenti del fermato. Martedì l’udienza di convalida. Il procuratore Carlo Fucci: “Risposte rapide e lavoro di squadra contro ogni forma di criminalità” L’arresto eseguito dalla Procura della Repubblica di Cassino, insieme agli investigatori del Commissariato cittadino, segna un passaggio cruciale nell’inchiesta sull’attentato incendiario avvenuto la sera del 21 marzo in via Po, ai danni di una società operante nel settore dell’erogazione di gas e luce. Un episodio grave, inserito in una scia di azioni analoghe che negli ultimi mesi ha colpito il territorio. Una sequenza preoccupante ma che, fatta eccezione per due casi ancora senza responsabili, ha visto nella maggior parte delle vicende l’identificazione degli autori. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Scomparsa Annabella Martinelli, possibile svolta nelle indagini: la Procura indaga per sequestro di personaC’è una possibile svolta nelle indagini sulla scomparsa di Annabella Martinelli, la 22enne padovana che studia giurisprudenza a Bologna, svanita nel... Temi più discussi: Cassino, arresto per l’attentato di via Po: la svolta nelle indagini e il metodo della Procura; Cassino – Incendio doloso di via Po: c’è un arresto; Cassino, smascherato il falso carabiniere: arrestato in flagranza di reato; Furgone distrutto da un incendio a Cassino, chi è l'arrestato. La pista dell'estorsione, ma lui nega tutto. Furgone distrutto da un incendio a Cassino, chi è l'arrestato. La pista dell'estorsione, ma lui nega tuttoSvolta decisiva nelle indagini sull'incendio del furgone avvenuto lo scorso 22 marzo a Cassino. Nella giornata di ieri è stato tratto in arresto Antonio Morra, residente ... ilmessaggero.it Cassino – Arrestato in flagranza autore di tentata truffa con il metodo del falso carabiniereNei giorni scorsi, a Cassino, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto, ... ilpuntoamezzogiorno.it In questi giorni nei reparti di Ostetricia e Ginecologia di Frosinone, Cassino e Sora si vivono intensi momenti dedicati a future mamme e papà ma anche ai nostri operatori sanitari. A Frosinone, una nostra “vecchia conoscenza” già mamma da alcuni anni, conti - facebook.com facebook