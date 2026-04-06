Caserta 18enne muore durante la Pasquetta con gli amici | disposta l’autopsia

A Casapulla, in provincia di Caserta, un ragazzo di 18 anni è deceduto improvvisamente durante la giornata di Pasquetta mentre era con amici. La notizia ha portato all’intervento delle autorità, che hanno disposto un’autopsia per chiarire le cause del decesso. Le circostanze del fatto sono ancora oggetto di indagine e sono state raccolte le prime testimonianze sul luogo.

Una giornata di festa si è trasformata in tragedia a Casapulla, in provincia di Caserta, dove un ragazzo di appena 18 anni, Christian Raucci, è morto improvvisamente mentre si trovava con gli amici. Il giovane stava trascorrendo la Pasquetta nella zona centrale del paese, nei pressi di piazza Falcone e Borsellino, quando, intorno a mezzogiorno, si è sentito male. Un malore improvviso che ha immediatamente allarmato i presenti, dando il via alla richiesta di soccorsi. Inutili i tentativi di soccorso. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare il ragazzo. Nonostante gli sforzi, però, per il 18enne non c’è stato nulla da fare e i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Caserta, 18enne muore durante la Pasquetta con gli amici: disposta l’autopsia Christian Raucci muore a 18 anni durante la Pasquetta con gli amici a Casapulla: indagini in corsoIl giovane si sarebbe sentito male mentre trascorreva la Pasquetta con gli amici nel centro di Casapulla, nel Casertano: inutili i soccorsi. Tragedia nei campi, 35enne muore durante il lavoro. "Ritardi dei soccorsi": disposta l'autopsiaDoveva essere una normale giornata di lavoro nei campi, si è trasformata invece in una tragedia che ha sconvolto un’intera comunità. Si parla di: Lotto in Campania: vincite per oltre 30mila euro. Caserta, 18enne muore durante la Pasquetta con gli amici: disposta l’autopsiaUna giornata di festa si è trasformata in tragedia a Casapulla, in provincia di Caserta, dove un ragazzo di appena 18 anni, Christian Raucci, è morto ... thesocialpost.it Malore alla grigliata di Pasquetta muore un 18enne di CasapullaNell’immagine, un riferimento ai fatti narrati. Ascolta questo articolo ora... Caricamento in corso... Casapulla – Stroncato da un malore improvviso mentre prepara la grigliata con amici e familiari. cronachedellacampania.it