Lunedì 6 aprile 2026 alle ore 14:30 si svolgerà allo stadio Giuseppe Capozza l'incontro tra Casarano e Potenza, valido per la 35ª giornata del Girone C di Serie C. La partita mette di fronte due squadre che cercano punti importanti in vista dei playoff. Il match rappresenta un momento chiave della stagione per entrambe le formazioni, che si affrontano in una sfida decisiva per il proseguimento del campionato.

Lunedì 6 aprile 2026, alle ore 14:30, lo stadio Giuseppe Capozza ospita l’incontro tra Casarano e Potenza per conto della 35ª giornata del Girone C di Serie C. Questo scontro diretto tra due squadre che lottano per i playoff vede contrapposti un club pugliese in ascesa e una formazione lucana che cerca di invertire una tendenza negativa. Il Casarano arriva a questo appuntamento occupando la nona posizione con un bottino di 47 punti. La squadra guidata da Vito Di Bari ha mostrato una crescita costante, culminata recentemente nel successo per 2-0 ottenuto contro il Giugliano. Dall’altra parte, il Potenza di Pietro De Giorgio si presenta al match decima in classifica, separato dai padroni di casa da soli tre punti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casarano-Potenza: scontro diretto per i playoff, sfida tra due mondi

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