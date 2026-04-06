Carrarese-Spezia 3-1 | aquilotti che finiscono in 8 verso il baratro della C

La partita tra Carrarese e Spezia si è conclusa con il risultato di 3-1 a favore dei padroni di casa. Con questa vittoria, lo Spezia, che ha in panchina il tecnico D'Angelo, si trova in ultima posizione nel campionato di Serie B, con otto punti in classifica. La sfida si è giocata a Carrara e ha visto la formazione ligure affrontare un momento difficile in zona retrocessione.

Carrara, 6 aprile 2026 – Allo Spezia una spinta decisa verso la Serie C la dà la Carrarese, che batte i liguri (con in panchina il ritrovato D'Angelo ) ora sistemati sull'ultimo gradino dei cadetti. Due gol nel primo tempo, poi la fiammata di Valoti che accorcia le distanze, ma poi di nuovo sotto di due a causa di Abiuso, così finisce al Dei Marmi nella serale della 33esima giornata di Serie B. Considerando poi che nel prossimo turno mancheranno pure Valoti, Adamo e Bonfanti, espulsi nel finale di gara. E pensare che la partita del rientro di D'Angelo (che riprende il posto dopo l'interregno di Donadoni), stava per cominciare con il piede giusto: dopo un avvio aggressivo, al quarto d'ora la spreca clamorosamente Aurelio che, sul cross di Vignali dalla destra, manca incredibilmente lo specchio davanti a Bleve. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carrarese-Spezia 3-1: aquilotti (che finiscono in 8) verso il baratro della C Tre passi indietro verso il baratro. Spezia disastroso travolto a Modena. De Luca show fa volare i canarini. La classifica è sempre più a rischioMODENA 3 SPEZIA 0 MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano (75’ Beyuku), Wiafe (71’ Sersanti), Gerli, Santoro (87’ Massolin),... Modena-Spezia 3-0: è il De Luca-show e gli aquilotti vanno k.o.Modena, 13 marzo 2026 – Capitola al Braglia lo Spezia di Donadoni nell'anticipo della trentesima giornata di Serie B, non facendo seguito a quanto di... Temi più discussi: Calcio Serie B: Carrarese-Spezia- Divieto vendita biglietti; Carrarese - Spezia in Diretta Streaming | DAZN IT; Serie B. Carrarese-Spezia. Ecco da quando scatterà la vendita libera dei biglietti; Carrarese-Spezia, da dove nasce la storica rivalità. Diretta Carrarese Spezia streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie B, oggi lunedì 6 aprile 2026Diretta Carrarese Spezia streaming video tv, oggi lunedì 6 aprile 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie B. ilsussidiario.net Carrarese-Spezia, è derby: il D'Angelo bis inizia col tandem Valoti - ArtisticoD'altro canto, anche Calabro opta per la difesa a tre. Bleve è l'estremo difensore. Ruggeri, Oliana e Calabrese compongono il pacchetto arretrato. Al centro del campo si muovono Hasa, Zuelli e ... ilsecoloxix.it Live: Carrarese 3-1 Spezia Red Card Spezia: (86') Data Free: https://matchcorner.live/CAR-SPE facebook I pericoli Abiuso e Hasa nella Carrarese che recupera Schiavi e attende lo Spezia x.com