Caro-carburanti e rincari alimentari associazione lancia l' SOS al prefetto | Non possiamo restare inerti

Un’associazione ha inviato una richiesta ufficiale al prefetto, evidenziando l’aumento dei prezzi dei carburanti e dei generi alimentari di prima necessità. L’organizzazione sottolinea che tali rincari stanno creando difficoltà per molte famiglie e chiede interventi concreti da parte delle autorità. La comunicazione arriva in un momento in cui i costi dei beni di prima necessità sono in costante crescita, influenzando negativamente la quotidianità dei cittadini.

Di fronte all'aumento indiscriminato dei prezzi dei carburanti e alla conseguente impennata dei costi dei beni di prima necessità, l’associazione ‘Costituzione Cattolica’ rompe gli indugi e invia un’istanza formale al Prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco. Il presidente dell’associazione, Alessandro Mancini, ha chiesto ufficialmente l’intervento della Prefettura affinché si faccia portavoce presso il Governo centrale del grave disagio economico che sta colpendo le famiglie e le imprese della provincia di Foggia. "Non possiamo restare inerti mentre il potere d'acquisto dei cittadini viene eroso quotidianamente," dichiara Alessandro Mancini. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Demolizione ex Cierrebi, aperta un’inchiesta. “Impianto abbandonato. Non possiamo restare inerti”Bologna, 10 febbraio 2026 – Demolizione ex Cierrebi in via Marzabotto, indaga la Procura: il fascicolo, del pm Marco Imperato e al momento contro...

Niscemi, l'appello del vescovo: "Non possiamo restare inerti al grido di aiuto di chi ha perso la casa"Home > Cronaca > Niscemi, l'appello del vescovo: "Non possiamo restare inerti al grido di aiuto di chi ha perso la casa" Mons.

Temi più discussi: Carburanti, i prezzi salgono ancora: diesel sopra 2,1 euro. Le regioni più care; Rincari bollette, a marzo prezzo del gas su del 19%, è attesa per il Cdm su accise; Caro carburanti per gli aerei, cosa si rischia tra voli cancellati e prezzi in aumento; Per le piccole imprese costi energetici, caro carburante e aumenti delle materie prime non sostenibili.

Aumenti sui costi dei bagagli: è per far fronte al caro carburante provocato dalla guerra in IranA causa della guerra in Medio Oriente presto le compagnie aeree potrebbero imporre dei nuovi rincari non solo sul prezzo dei voli ma anche su quello dei ... fanpage.it

Caro carburante, Italia sotto pressione tra rincari e turbolenze internazionaliIl caro carburante continua a mettere in difficoltà turismo e mobilità in Italia. La guerra in Medio Oriente e le tensioni sullo Stretto di Hormuz hanno spinto i prezzi del petrolio a livelli record: ... lasiritide.it

Tgr Rai Lombardia. . Caro carburante, l’esperto: “I mercati danno per scontato che crisi finisca”. Il presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli: “Abbiamo 90 giorni di scorte strategiche in Europa” facebook

Viaggi organizzati sotto pressione: il caro carburanti e il dollaro forte minacciano le vacanze degli italiani. Assoviaggi lancia l’allarme: "I costi restano elevati, incertezza per il settore" #ANSA x.com