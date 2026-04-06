Caro carburanti Confartigianato | Ampliare gli interventi di riduzione delle accise

Il governo ha adottato nuove misure d’urgenza per ridurre i costi dei carburanti, continuando le iniziative già in atto. Confartigianato ha espresso apprezzamento per lo sforzo di attenuare l’effetto dell’aumento dei prezzi, sottolineando inoltre l’importanza di ampliare gli interventi di riduzione delle accise. I provvedimenti mirano a sostenere i consumatori e le imprese nel periodo di aumento dei costi energetici.

L'associazione di categoria: "Di fronte a una situazione grave e complessa come quella che stiamo vivendo, non possiamo muoverci day by day. Gli interventi d’emergenza rischiano di essere semplici palliativi" "Apprezziamo l’impegno del Governo per attenuare l’impatto del caro-carburanti attraverso le nuove misure d’urgenza in continuità con le precedenti e per garantire gli investimenti di Transizione 5.0. È un segnale di attenzione importante per le nostre imprese”. E' il commento del Gruppo di Presidenza di Confartigianato Cesena (Daniela Pedduzza, Stefano Soldati e Fulvia Fabbri) sul Decreto Legge Carburanti approvato dal Consiglio dei Ministri, volto a contenere l’escalation dei prezzi alla pompa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Caro carburanti, Giorgetti: "Proroghiamo la riduzione delle accise fino al Primo Maggio"«Abbiamo appena approvato un decreto legge, proroghiamo la riduzione delle accise già in essere, che scadrebbe il lunedì di Pasquetta, fino al 1 di... Argomenti più discussi: Caro carburanti, Confartigianato: Ampliare gli interventi di riduzione delle accise; Caro carburanti, Confartigianato Verona: Bene il Dl, ma serve un piano strutturale europeo. Confartigianato, nel dl carburanti manca taglio accise ai busApprezziamo l'impegno del Governo per attenuare l'impatto del caro-carburanti attraverso le nuove misure d'urgenza in continuità con le precedenti e per garantire gli investimenti di Transizione 5.0. ansa.it Caro-carburanti, rimborsi-accise tagliati agli autotrasportatoriA rischio l'operatività del settore con la possibilità di un blocco delle merci. La principale associazione segnala una tensione crescente ... rainews.it Roberto Cifarelli Caro carburanti ed emergenza energetica: la Regione Basilicata dia il buon esempio, subito più smart working nella Pubblica Amministrazione In qualità di Consigliere regionale del Gruppo Misto e Presidente della Commissione Bilancio e Pr - facebook.com facebook Caro carburanti, oggi il Cdm: sul tavolo proroga taglio accise x.com