In Toscana, i prezzi dei carburanti continuano a salire, con il gasolio che supera i 2,6 euro al litro. Nonostante il prolungamento del taglio delle accise fino al primo maggio, i costi per gli automobilisti restano elevati, influenzando le spese durante le festività di Pasqua e Pasquetta. La situazione varia da provincia a provincia, ma in generale i prezzi sono rimasti elevati rispetto ai mesi precedenti.

Firenze, 5 aprile 2026 – Il taglio delle accise è stato prorogato fino al primo maggio, ma per gli automobilisti toscani non c’è tregua. Alla vigilia di Pasqua, tra tensioni internazionali e rincari stagionali, i prezzi dei carburanti restano alti, con il gasolio stabilmente sopra i 2 euro al litro e punte ben più elevate in alcune zone. Secondo i dati del ministero delle Imprese e del Made in Italy aggiornati al 4 aprile, il prezzo medio nazionale in modalità self service è di 1,77 euro al litro per la benzina e 2,13 euro per il gasolio. In autostrada si sale ulteriormente: 1,81 euro per la benzina e 2,14 per il diesel. In Toscana i valori medi sono in linea o leggermente superiori, con il gasolio self attorno ai 2,12 euro e la benzina a circa 1,78. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carburanti, Pasqua (e Pasquetta) salate: in Toscana il gasolio supera i 2,6 euro al litro. I prezzi provincia per provincia

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