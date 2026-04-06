Carburante a prezzi ridotti | il nuovo bonus per soci Prime

Gli iscritti al servizio Prime negli Stati Uniti possono ricevere uno sconto di 20 centesimi per gallone di carburante ogni venerdì fino al 29 maggio. La promozione riguarda il carburante e riguarda esclusivamente i soci Prime, che potranno usufruire di questa riduzione settimanale per un periodo limitato. L’offerta si applica senza altre condizioni particolari e sarà valida fino alla fine di maggio.

Gli iscritti al servizio Prime negli Stati Uniti possono beneficiare di uno sconto di 20 centesimi per gallone di carburante ogni venerdì fino al 29 maggio. L’iniziativa mira a offrire un sollievo economico in un periodo caratterizzato dall’incertezza e dal rialzo dei prezzi alla pompa. Il vantaggio è applicabile presso le stazioni bp, Amoco e nei punti vendita aderenti di Thorntons e ampm. Per accedere alla promozione, l’utente deve collegare il proprio profilo Amazon Prime all’interno dell’applicazione Earnify e inserire il numero di telefono. Chi decide di fare rifornimento in giorni diversi dal venerdì continuerà comunque a ricevere l’agevolazione standard di 10 centesimi per gallone. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carburante a prezzi ridotti: il nuovo bonus per soci Prime Accise e rincari, come può cambiare il bonus carburanteCon il caro carburanti tornato al centro dell’attenzione, il bonus benzina è di nuovo tra i temi più cercati online. Decreto carburante: il bonus a 3 giorni dal votoNel programma di domenica 22 marzo, l’ospite Massimo Giannini ha collegato un recente decreto sul carburante al voto referendario imminente,... Temi più discussi: Caro carburanti per gli aerei, cosa si rischia tra voli cancellati e prezzi in aumento; Rubavano il carburante destinato ai distributori a cui dovevano consegnarlo; Crisi carburante aerei, con il cherosene scarso voli per l’estate a rischio cancellazioni; Carburanti, Unc: dal picco a oggi, -7,8 cent il gasolio. Carburante a rischio. Prime limitazioni per 4 aeroporti italianiA Linate, Venezia, Treviso e Bologna, la Air Bp Italia segnala una disponibilità ridotta per gli aerei almeno fino al 9 aprile. Gruppo Save: Limitazioni ... repubblica.it Disponibilità ridotte di carburante, limitazioni in 4 aeroporti italiani. Ryanair: «Forniture garantite fino a maggio»Limiti ai voli a Linate, Venezia, Treviso e Bologna: inizia una sorta di gestione controllata dei volumi di cherosene. È solo l’antipasto di quello che potrebbe accadere con una chiusura prolungata di ... unionesarda.it Nel bailamme dei rincari del prezzo del carburante, provocati dalla chiusura dello stretto di Hormuz, Il taglio delle accise fino al primo maggio deciso dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, sta mettendo definitivamente in ginocchio le stazioni di servizi facebook #Guerra, crisi del carburante e voli a rischio. I consigli per non rinunciare al proprio viaggio x.com