Carbonara Day | i segreti dello chef per una crema perfetta senza effetto frittata

Oggi, 6 aprile, si celebra il Carbonara Day, evento che richiama appassionati di cucina italiana da tutto il mondo. In questa occasione, uno chef ha condiviso i dettagli tecnici per preparare una crema di uova e formaggio senza che si rapprenda o diventi frittata. Sono stati illustrati i passaggi fondamentali, come la temperatura ideale e il metodo di mescolamento, per ottenere un risultato cremoso e omogeneo.

Oggi, 6 aprile, torna il Carbonara Day, un appuntamento ormai immancabile per gli amanti della cucina italiana. Regina indiscussa della tavola romana, la carbonara continua a far discutere tra tradizione e innovazione, confermandosi uno dei piatti più iconici e, allo stesso tempo, più dibattuti del nostro patrimonio gastronomico. Per l’edizione 2026, Carni Sostenibili, in collaborazione con lo chef Nicola Longanesi, noto anche per la sua partecipazione a MasterChef Italia, propone una mini-guida pratica per preparare una carbonara perfetta, svelando segreti e tecniche fondamentali. Il segreto è nella crema. Secondo Longanesi, il cuore del piatto è la sua cremosità. 🔗 Leggi su Funweek.it Leggi anche: Carbonara Day: la ricetta dello chef Longanesi per una carbonara perfetta (senza errori) Il Vero RISOTTO ALLA CARBONARA: L'Unica Ricetta Originale dello Chef Temi più discussi: Cibo e tradizioni, il Carbonara Day compie 10 anni; Carbonara Day: la ricetta romana è il primo più amato da un italiano su due. Il vip con cui mangiarla? Carlo Verdone; IL CARBONARA DAY COMPIE 10 ANNI; Carbonara Day, un piatto a Pasquetta per festeggiare con amici e parenti, anche sui social. Cibo e tradizioni, il Carbonara Day compie 10 anniTributo social per uno dei piatti simbolo di Roma: secondo una ricerca è il piatto di pasta preferito per un italiano su due ... rainews.it Carbonara Day: la ricetta dello chef Longanesi per una carbonara perfetta (senza errori)Scopri la ricetta della carbonara dello chef Longanesi: tutti i trucchi per una crema perfetta, il guanciale giusto e gli errori da evitare ... iodonna.it Grigliata a Pasquetta Carbonara a Pasquetta Buon #CarbonaraDay facebook Il 6 aprile è il Carbonara Day, ricetta di pasta preferita da un italiano su due. Barilla: "il valore culturale italiano della pasta unisce milioni di persone nel mondo". #ANSA x.com