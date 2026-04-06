Carabinieri a San Gavino | l’abbraccio a una centenaria per Pasqua

Il 5 aprile, i Carabinieri sono arrivati in una residenza per anziani a San Gavino Monreale, portando doni e auguri pasquali agli ospiti. Durante la visita, hanno incontrato una donna di 100 anni e le hanno rivolto un saluto speciale. L’iniziativa ha coinvolto le forze dell’ordine nel rispetto delle tradizioni della festività. La visita si è svolta in modo semplice e spontaneo, con un gesto di attenzione verso gli anziani presenti.

Il 5 aprile, i Carabinieri hanno visitato gli ospiti di una casa di riposo a San Gavino Monreale per portare loro doni e auguri pasquali. L’iniziativa ha il coinvolgimento diretto del Comandante della locale Stazione e del Comandante della Compagnia di Villacidro. L’incontro si è sviluppato come un momento di scambio umano, dove i militari hanno dedicato tempo all’ascolto dei racconti degli anziani. Oltre ai sorrisi condivisi, l’attenzione si è estesa anche agli operatori sanitari della struttura, che hanno ricevuto le classiche colombe pasquali come segno di riconoscimento per il loro lavoro. Oltre l’uniforme: il valore sociale dell’accoglienza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carabinieri a San Gavino: l’abbraccio a una centenaria per Pasqua Il Carnevale Storico Sangavinese compie 40 anni: San Gavino Monreale pronta a ospitare una grande edDal 12 al 17 febbraio 2026, San Gavino Monreale si trasforma in palcoscenico di una festa che celebra un traguardo storico: il quarantesimo... San Gavino, Carnevale al chiuso: tra Pippi Calzelunghe e faraoni, la festa resiste alla pioggia.San Gavino Monreale ha celebrato un Carnevale atipico il 12 febbraio 2026, trasformando la scuola di via Paganini in un palcoscenico di creatività a... Temi più discussi: San Gavino Monreale, visita dei carabinieri agli anziani della casa di riposo: Ci fate sentire meno soli; Ci fate sentire meno soli: il dono dei carabinieri per la Pasqua degli anziani di San Gavino Monreale; Pasqua solidale a San Gavino, Carabinieri vicini agli anziani; Viola il divieto di avvicinamento poche ore dopo la notifica e tenta di sfondare la porta dell’ex compagna, arrestato dai Carabinieri della Stazione di San Gavino Monreale. – CronacaOnline. Pasqua solidale a San Gavino, Carabinieri vicini agli anzianiA San Gavino Monreale i Carabinieri portano auguri e doni agli anziani in casa di riposo: emozione e gratitudine tra gli ospiti ... cagliaripad.it San Gavino, viola il divieto di avvicinamento all’ex compagna: 58enne in manetteArrestato a San Gavino Monreale un 58enne per violazione del divieto di avvicinamento e tentata irruzione. Sequestrato un coltello ... cagliaripad.it San Gavino Monreale, visita dei carabinieri agli anziani della casa di riposo: «Ci fate sentire meno soli» x.com #Pasqua San Gavino Monreale. I #Carabinieri accanto agli anziani: “Ci fate sentire meno soli” L'Arma rinnova il legame con la comunità locale portando auguri e omaggi agli ospiti di una casa di riposo, in un gesto di vicinanza e umanità facebook