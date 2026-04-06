In occasione della ricorrenza pasquale, si torna a riflettere sul tema del perdono e della redenzione, temi collegati alla memoria delle vittime della strage di Capaci. Durante il funerale delle vittime, una relatrice ha pronunciato parole che hanno sollevato discussioni sulla possibilità di perdono di fronte a un atto di violenza così grave. La riflessione si inserisce nel dibattito pubblico sulla relazione tra giustizia, memoria e il senso di riconciliazione.

Il concetto di perdono e redenzione, legato alla ricorrenza pasquale, interroga la coscienza civile partendo dalle parole di Rosaria Costa pronunciate durante il funerale delle vittime della strage di Capaci. L’evento del 25 maggio 1992, che costò la vita a Giovanni Falcone, sua moglie e agli agenti della scorta, resta il punto di origine di una riflessione sulla necessità di un cambiamento reale per superare il male. Rosaria Costa, rivolgendosi a chi aveva causato quell’orrore, offrì il proprio perdono a patto che vi fosse il coraggio di cambiare e la volontà di mettersi in ginocchio. Quell’atto non è stato un gesto di debolezza o una semplice formula retorica, ma una sfida radicale che richiedeva una trasformazione concreta dei carnefici, i quali però non hanno mutato la propria strada. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Capaci e Pasqua: il perdono come sfida radicale al male

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Il Signore risorto ci renda capaci di essere Suoi testimoni di fronte ad ogni tentazione che ci allontana da Lui. La gioia della Pasqua sia la nostra forza! #Assisi #SantaMariadegliAngeli #Basilica x.com

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