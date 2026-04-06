Camminano sul lago di Braies ma cede il ghiaccio | due giovani hanno rischiato la vita
Due giovani sono rimasti in bilico sul lago di Braies quando il ghiaccio ha iniziato a cedere sotto i loro piedi. L’episodio si è verificato durante un'escursione, con i giovani che camminavano sulla superficie congelata del lago. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno tratto in salvo i due individui prima che potessero essere coinvolti in incidenti più gravi. La zona è nota come meta molto frequentata, sia in estate che in inverno.
Il lago di Braies, d’estate come d’inverno, è un cosiddetto hotspot turistico. Viene letteralmente preso d’assalto dai turisti del selfie, che arrivano in macchina, scattano una foto di questo gioiello naturalistico incastonato tra le vette dolomitiche, per poi pubblicarla sui social e tornare di nuovo a valle. Con le temperature primaverili anche in quota il ghiaccio però non regge più il peso di una persona. Due minorenni, un ragazzo e sua sorella, sono così caduti nelle gelide acque. Nel tentativo di recuperarli il padre e altri due adulti sono anche finiti nel lago di montagna. Fortunatamente tutti sono stati tratti in salvo dai Vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Turisti camminano sul lago di Braies, ma il ghiaccio cede e finiscono in acquaNelle acque gelide del lago due ragazzini minorenni e tre loro parenti che tentavano di tirarli fuori.
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