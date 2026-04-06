Camminano sul lago di Braies ma cede il ghiaccio | due giovani hanno rischiato la vita

Due giovani sono rimasti in bilico sul lago di Braies quando il ghiaccio ha iniziato a cedere sotto i loro piedi. L’episodio si è verificato durante un'escursione, con i giovani che camminavano sulla superficie congelata del lago. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno tratto in salvo i due individui prima che potessero essere coinvolti in incidenti più gravi. La zona è nota come meta molto frequentata, sia in estate che in inverno.