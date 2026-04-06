Calhanoglu realista | Pirlo calciava in maniera simile a me ma lui è un’altra roba Non c’è paragone

Hakan Calhanoglu ha commentato il suo modo di calciare, affermando che ricorda quello di Andrea Pirlo, anche se ha precisato che non ci sono paragoni tra loro. Il centrocampista ha fatto questa riflessione durante un’intervista, sottolineando le differenze tra il suo stile e quello dell’ex calciatore, considerato uno dei più tecnici nel ruolo. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche attraverso una piattaforma di informazione sportiva.

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