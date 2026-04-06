Calcio italiano | tra vuoto tecnico e stadi obsoleti il declino

Da ameve.eu 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calcio italiano si trova attualmente in una fase di crisi, caratterizzata da un calo della qualità tecnica e da stadi spesso datati e poco funzionali. La distanza tra le prestazioni delle squadre di un tempo e quelle attuali si fa sempre più evidente, mentre le infrastrutture sportive non sono state adeguate alle esigenze moderne. Questo scenario evidenzia un progressivo deterioramento del sistema calcistico nazionale, che fatica a mantenere il livello di altri campionati europei.

Il sistema calcistico italiano attraversa una fase di profonda erosione strutturale, segnata da un distacco netto tra l’eredità del passato e le attuali difficoltà competitive. La crisi colpisce ogni livello, dalla gestione degli impianti alla formazione dei talenti, mettendo a rischio il ruolo del Paese nel sportivo globale. L’Italia ha smesso di essere il centro gravitazionale dello sport più popolare, allontanandosi dall’epoca in cui i migliori giocatori del mondo e i trofei internazionali erano una costante della Serie A. Questo declino non è avvenuto improvvisamente, ma come un processo lento che ha trasformato l’eccellenza nazionale in un tentativo di inseguire standard definiti altrove. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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