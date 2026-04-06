A Cosenza, più di mille lavoratori idonei sono in attesa di conoscere il loro futuro a causa del blocco di una legge regionale. Il Comitato Idonei Pa Calabria ha diffuso un appello per segnalare la situazione di incertezza che coinvolge queste persone e i loro familiari. La questione riguarda il mancato via libera a una normativa che avrebbe potuto influenzare le loro possibilità di impiego.

A Cosenza, il Comitato Idonei Pa Calabria lancia un allarme per il blocco della legge regionale che riguarda i lavoratori idonei, una situazione che lascia nell’incertezza oltre mille persone e i loro nuclei familiari. L’attenzione si sposta ora sulla possibile paralisi dell’iter legislativo. Emergono infatti indiscrezioni secondo cui l’ostruzionismo di Fratelli d’Italia starebbe frenando l’approvazione del provvedimento, un fatto che il Comitato definisce estremamente serio. Il gruppo di pressione punta il dito contro la segretaria regionale del partito, l’onorevole Wanda Ferro. Secondo i rappresentanti dei lavoratori, la politica locale dovrebbe assumersi le responsabilità di questo silenzio che ignora una questione sociale di primo piano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria, 1.000 lavoratori al gelo: l’allarme per il blocco della legge

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