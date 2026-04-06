A Cadoneghe si registra un incremento dei feriti causati da incidenti stradali, spingendo le autorità a intervenire con misure più rigorose. L’obiettivo è ridurre i casi di distrazione alla guida e comportamenti irregolari, mentre sono state sospese temporaneamente le sanzioni per alcune infrazioni. La strategia si concentra su controlli più severi per migliorare la sicurezza sulle strade del comune.

L’amministrazione di Cadoneghe reagisce al brusco incremento della sinistrosità stradale attraverso una strategia di controllo più severa, mirata a contrastare la distrazione alla guida e l’indisciplina dei conducenti. I numeri registrati nell’ultimo biennio mostrano un peggioramento netto: nel 2024 erano stati censiti 13 incidenti, cifra salita a 22 nel corso del 2025. Questo trend preoccupante riguarda soprattutto la natura degli scontri, poiché 18 dei sinistri avvenuti l’anno scorso hanno causato infortuni, segnando un triplicarsi dei feriti rispetto al periodo precedente. Rigore normativo e l’impatto delle nuove sanzioni. Il sindaco Marco Schiesaro ha evidenziato come l’attuale scenario richieda un presidio costante del territorio, data la crescita della gravità degli eventi critici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cadoneghe: feriti in aumento, stop drastico a multe e distrazioni

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