Cade nel fiume mentre pesca muore Carlo Fregonese

Un uomo di 78 anni è morto dopo essere caduto nel fiume durante una sessione di pesca. L’incidente è avvenuto nel canale Maggiore, tra i comuni di Pordenone e Roveredo in Piano. Il corpo è stato rinvenuto nel corso della giornata. La vittima stava praticando la sua passione nel momento in cui è scivolato e ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo.

È scivolato nel canale mentre pescava e ha perso così la vita Carlo Fregonese, 78enne di Cordenons. Il suo corpo è stato trovato nel canal Maggiore, tra il comune di Pordenone quello di Roveredo in Piano, dove stava praticando la sua passione.Secondo quanto riporta il Gazzettino, l'auto dell'anziano è stata trovata poco distante e le ricerche sono partite dopo che un passante aveva visto l'attrezzatura da pesca sull'argine del fiume. Fregonese, ex guardiano dell'Electrolux era anche un appassionato del gioco delle carte, cosa che faceva spesso frequentando il bocciodromo di via Musile a Pordenone. PordenoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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