Caccia a 200 startup | 100mila dollari e visibilità globale in gioco
Sono aperte le iscrizioni per Startup Battlefield 200, un concorso dedicato a startup in fase pre-Series A. Le aziende partecipanti possono concorrere a ricevere un premio di 100.000 dollari e ottenere esposizione a livello internazionale. La selezione mira a individuare 200 startup che si possano distinguere nel settore, offrendo loro l’opportunità di aumentare la propria visibilità e di entrare in contatto con investitori e media.
Le candidature per Startup Battlefield 200 sono ufficialmente aperte, offrendo a fondatori di aziende in fase pre-Series A l’opportunità di accedere a capitali di rischio, visibilità mediatica e un premio di 100.000 dollari. L’iniziativa culminerà durante l’evento Disrupt 2026. Il processo di selezione è rigoroso: tra le migliaia di domande che arrivano ogni anno, solo 200 imprese saranno scelte per partecipare. Di queste, soltanto 20 riusciranno a raggiungere la fase finale per presentare il proprio progetto dal palco di Disrupt. L’obiettivo è individuare realtà ambiziose capaci di definire nuove categorie di mercato. La competizione è aperta a livello globale e abbraccia ogni settore industriale, purché i candidati dispongano di un prodotto minimo funzionante e di una demo chiara. 🔗 Leggi su Ameve.eu
L’Iran attacca le infrastrutture petrolifere in tutto il Medio Oriente e causa uno shock globale. Trump minimizza “presto passerà”, ma Teheran lo sbugiarda “falso, il prezzo sfonderà i 200 dollari al barile”Dopo dieci giorni di feroce guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, la pace resta un tabù.
L’Iran attacca le infrastrutture petrolifere in tutto il Medio Oriente e causa uno shock globale. Trump minimizza: “Presto passerà”. Ma Teheran lo smentisce: “Falso, il prezzo sfonderà i 200 dollari al barile”Dopo dieci giorni di feroce guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, la pace resta un tabù.