Caccia a 200 startup | 100mila dollari e visibilità globale in gioco

Sono aperte le iscrizioni per Startup Battlefield 200, un concorso dedicato a startup in fase pre-Series A. Le aziende partecipanti possono concorrere a ricevere un premio di 100.000 dollari e ottenere esposizione a livello internazionale. La selezione mira a individuare 200 startup che si possano distinguere nel settore, offrendo loro l’opportunità di aumentare la propria visibilità e di entrare in contatto con investitori e media.