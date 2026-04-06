Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn commentando la prossima partita. Ha affermato che la squadra dovrà muovere bene la palla e vincere i duelli, soprattutto perché mancheranno alcuni attaccanti. Ha aggiunto che sarà una sfida difficile senza loro, ma che si dovrà lavorare sodo per ottenere il risultato. Nessun dettaglio sulle formazioni o le strategie specifiche è stato fornito.

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha commentato le ultime sulla sfida di questa sera contro il Milan (che si giocherà tra meno di mezz’ora ndr) nonché le prospettive future del Napoli di Antonio Conte, che dovrà fare a meno di Hojlund questa sera al Maradona. Di seguito il suo intervento integrale. Buongiorno: “Abbiamo recuperato energie, difficile senza attaccanti”. “ Appena rientrati c’era molta tristezza, ma sapevamo di doverci concentrare sulla partita di oggi. Abbiamo recuperato tutti le energie e l’abbiamo preparata tecnico-tatticamente. Sicuramente non sarà facile senza attaccanti, ci saranno tanti duelli che dovremo cercare di vincere, dovremo avere noi il controllo del gioco per fargli male. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Buongiorno: “Non sarà semplice senza attaccanti, dovremo muovere la palla e vincere duelli”

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Buongiorno: “Studio molto gli attaccanti che affronto, per capire i loro movimenti”Intervistato da Panini Sport Italia, Alessandro Buongiorno ha rivelato diversi retroscena legati al suo approdo a Napoli.

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NAPOLI XI: Milinkovic-Savic; Juan Jesús, Buongiorno, Olivera; Miguel Gutiérrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. AC MILAN XI: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; N x.com

"Signor Borrelli, buongiorno. Buone feste. Altezza villa comunale macchine parcheggiate sopra ai marciapiedi." facebook