Brugnato | 150mila euro per salvare la strada del Santuario

Lunedì 6 aprile 2026, a Brugnato, sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada che porta al Santuario della Madonna dell’Olivo. La cifra stanziata per i lavori è di 150 mila euro. La gestione dei lavori è stata affidata a un’impresa locale, e l’intervento prevede interventi di sistemazione del manto stradale e di miglioramento della sicurezza.

Lunedì 6 aprile 2026, a Brugnato, sono stati inaugurati i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada che conduce al Santuario della Madonna dell’Olivo. L’intervento è stato finanziato dalla Regione Liguria con un importo di 150mila euro provenienti dai fondi della Protezione Civile. La cerimonia di apertura ha la partecipazione attiva della comunità locale, affiancata dalle figure istituzionali di Giacomo Raul Giampedrone, assessore regionale alle Infrastrutture, e Corrado Fabiani, sindaco del comune. Il cantiere ha riguardato non solo il percorso principale verso il luogo di culto, ma anche le zone limitrofe. Il... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brugnato: 150mila euro per salvare la strada del Santuario Maranza: 186mila euro per salvare la strada dal crolloLa strada per la Maranza vedrà l’inizio di un cantiere strutturale a partire dalla prossima settimana, con chiusure parziali e totali programmate tra... Imprevisto nel sotto strada, sospesi temporaneamente i lavori in via del SantuarioUn imprevisto ha fermato i lavori di riqualificazione nel cuore storico di Siracusa. Brugnato:messa in sicurezza la strada per il santuario dell’OlivoDall'ufficio stampa di Regione Liguria Sono stati inaugurati oggi a Brugnato, nello spezzino, i lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria ... levantenews.it Completata la messa in sicurezza della strada del santuario a BrugnatoSono stati inaugurati oggi a Brugnato, nello spezzino, i lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria sulla strada per il Santuario della Madonna dell'Olivo e nei tratti limitrofi, realiz ... primocanale.it