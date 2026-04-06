Brooks quarto quarto clamoroso Milano-Reggio Emilia 80-76 | highlights

Nella 25esima giornata della Serie A di basket, Olimpia Milano ha battuto Reggio Emilia con il punteggio di 80-76. La partita ha visto un quarto quarto decisivo per il risultato finale. Gli highlights della sfida mostrano gli atteggiamenti di entrambe le squadre negli ultimi minuti di gara. La vittoria è arrivata dopo una partita combattuta e equilibrata.

Gli highlights della vittoria 80-76 dell'Olimpia Milano su Reggio Emilia nella 25esima giornata della Serie A di basket. Gli ospiti rimontano e si portano in vantaggio nella ripresa, ma uno stellare Armoni Brooks (22 punti) consente all'Olimpia di far suo il successo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Brooks, quarto quarto clamoroso, Milano-Reggio Emilia 80-76: highlights Olimpia Milano, che sudata con Reggio Emilia. Decisivi Brooks e RicciMilano, 5 aprile 2026 – Una Pasqua vittoriosa per l’Olimpia Milano anche se la fatica per piegare Reggio Emilia non è stata poca. Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Barcellona 78-51, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: terzo quarto fenomenale di Brooks e compagni Temi più discussi: Venezia piazza il colpo a Bologna. Milano la scampa; Un clamoroso Christon regala a Udine l’impresa contro l’Olimpia Milano; Armoni Brooks salva l'Olimpia Milano nell'ennesimo panico da quarto quarto, poi ci pensa la difesa: Reggiana battuta. Olimpia Milano, che sudata con Reggio Emilia. Decisivi Brooks e RicciNel finale la guardia Usa segna 9 punti in fila, il capitano è glaciale dalla lunetta dopo un’ottima prestazione. Ma la squadra sembra in una fase di involuzione ... sport.quotidiano.net Diretta | Milano Reggio Emilia (risultato finale 80-76): vittoria dei padroni di casa (oggi 5 aprile 2026)Diretta Milano Reggio Emilia streaming video tv: sei vittorie consecutive per la Unahotels, l'Olimpia è reduce dalla sconfitta di Udine. ilsussidiario.net Olimpia Milano - Reggio Emilia Extended Highlights youtu.be/OKVIieK7-0ssi… via @YouTube x.com L'OLIMPIA RIPARTE: QUESTA VOLTA LA VOLATA FINALE PREMIA MILANO Reggio Emilia interrompe la sua striscia positiva, mentre Milano - guidata da un Armoni Brooks formato MVP nel quarto periodo - si porta a casa i due punti. FINALE: https://www.p facebook