Le scorte di carburante presso lo scalo di Brindisi sono attualmente in diminuzione. Un rappresentante di Aeroporti di Puglia ha comunicato che il rifornimento sarà completato entro le 12 di domani, martedì 7 aprile. La situazione è sotto controllo e non sono stati segnalati disagi immediati per i voli in programma. La compagnia gestisce regolarmente le operazioni di approvvigionamento presso l’aeroporto.

Antonio Maria Vasile, vertice di Aeroporti di Puglia, ha confermato che le riserve di carburante presso lo scalo di Brindisi saranno reintegrate nella mattinata di domani, martedì 7 aprile. L’intervento serve a compensare il calo delle scorte avvenuto a causa dei rifornimenti effettuati da velivoli arrivati da Venezia, Bologna e Milano. Il provvedimento arriva dopo l’emissione di un Notam, il documento tecnico con cui l’infrastruttura brindisina ha segnalato una carenza di carburante valida almeno fino alle ore 12 di domani. Secondo Vasile, tale criticità non rappresenta un’emergenza per i territori pugliesi, ma è l’effetto indiretto di complicazioni nate in altri scali aeroportuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brindisi: scorte carburante in calo, ripristino entro domani ore 12

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L’aeroporto di Brindisi si ritrova senza carburante per gli aerei almeno fino all’ora di pranzo del 7 aprile e invita le compagnie aeree a rifornirsi altrove. Mentre altri due scali italiani evidenziano quantità limitate di jet fuel — aggiungendosi a Milano Linate, Vene facebook

Brindisi, l'aeroporto rimane senza carburante #brindisi x.com