Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 6 aprile 2026

Da casertanews.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le notizie più lette e commentate del 6 aprile 2026 nella provincia di Caserta. La giornata ha visto diversi episodi di cronaca, tra cui un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio e un furto in un negozio del centro. Sono stati registrati anche aggiornamenti su un processo in corso e su iniziative culturali organizzate nel weekend. Questa selezione riassume le notizie più rilevanti della giornata.

Tanta cronaca ma anche notizie di attualità. Volete una panoramica completa delle notizie del 6 aprile 2026? Ecco, vi proponiamo la nostra Top 10. - Giovane muore mentre è con gli amici per la Pasquetta. Secondo una prima ricostruzione avrebbe accusato un malore mentre stava organizzando la grigliata. Inutile l'intervento del 118: i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. - Litigio in strada finisce a coltellate. Un uomo è stato ferito all'addome con due fendenti: ricoverato in ospedale. Indagini in corso. - Magistratura in lutto: è morto Raffaele Ceniccola. Il cordoglio della Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere: “Eccellente maestro di generazioni di giuristi, vivace e appassionato intellettuale delle svariate branche del diritto”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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