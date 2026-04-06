Bouzkova regina a Bogotà | rimonta epica e terzo titolo in carriera

Marie Bouzkova si è aggiudicata il torneo WTA 500 di Bogotà, superando in finale Panna Udvardy con un punteggio di 6-7(7), 6-2, 6-2. La giocatrice ha recuperato da un set perso al tie-break, vincendo i due successivi e portando a casa il suo terzo titolo in carriera. La sfida è durata circa due ore e mezza.

Marie Bouzkova ha conquistato il titolo del WTA 500 di Bogotà, la Copa Colsanitas Colsubsidio, superando in finale Panna Udvardy con un punteggio di 6-7(7), 6-2, 6-2. La tennista ceca, che partiva come la prima favorita del seeding, ha centrato così il terzo trofeo della sua carriera in singolare dopo una sfida durata due ore e cinquanta minuti. La montagna russa del primo set e l’imprevisto tecnico. L’inizio dell’incontro ha l’opposizione di Bouzkova prevalere, arrivando a consolidare un vantaggio di 3-1 grazie al break iniziale. Tuttavia, la dinamica è cambiata quando Udvardy è riuscita a ristabilire la parità, impedendo alla ceca di chiudere rapidamente i conti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bouzkova regina a Bogotà: rimonta epica e terzo titolo in carriera WTA Bogotá 2026: Marie Bouzkova rimonta Udvardy e vince in ColombiaPer la prima volta in carriera Marie Bouzkova vince un torneo lontano dalla sua Praga. Sabalenka: rimonta epica a Indian Wells, 23° titolo WTASul cemento di Indian Wells, Aryna Sabalenka ha finalmente spezzato un tabù personale e di carriera. Si parla di: WTA Bogotà 2026, Ortenzi: finisce la favola in semifinale. Bouzkova trionfa a Bogotá: primo titolo WTA lontano dalla sua PragaMarie Bouzkova trionfa a Bogotá: vince il primo titolo fuori Praga rimontando Udvardy e ritrova il best ranking ... it.blastingnews.com WTA Bogotà: Bouzkova rimonta Panna Udvardy, il trofeo è suoTennis - WTA | Terzo titolo in carriera per Marie Bouzkova, che si fa rimontare da 5-0 nel tie-break del primo set poi va in discesa ... ubitennis.com