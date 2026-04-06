Borgomanero celebra la cortesia | al via le candidature per il premio Città Gentile 2026

Giunto alla sua quarta edizione, il concorso invita i cittadini a segnalare lavoratori e commercianti che si distinguono per professionalità e gentilezza La Città di Borgomanero si prepara a premiare il lato più umano del lavoro quotidiano. Il gruppo filatelico e numismatico "Achille Marazza", in collaborazione con il Comune e le principali associazioni di categoria, ha ufficialmente aperto il bando per la IV edizione del Premio "Città gentile - Mitis Civitas 2026". Il ruolo dei cittadini è fondamentale: saranno proprio loro a indicare i possibili vincitori. Fino al 12 aprile 2026, chiunque potrà inviare una segnalazione via e-mail all'indirizzo premiocittagentile@gmail. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

“In/architettura 2026”: il ritorno del premio in Puglia e Basilicata Tra due mesi la scadenza per le candidatureDi Nino Sangerardi: Si ha tempo sino al 3 giugno 2026 per presentare le candidature per i Premi “IN/ARCHITETTURA 2026” promossi dall’Istituto...