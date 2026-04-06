Bologna travolge la Cremonese | 2-1 primo tempo fatale per i grigiorossi

Nel match giocato allo stadio Zini, la Cremonese ha perso contro il Bologna con un punteggio di 2-1. La squadra ospite ha segnato due gol nel primo tempo, mettendo in difficoltà i padroni di casa, che hanno reagito nel secondo tempo senza riuscire a recuperare il risultato. La sconfitta ha un impatto sulla classifica della Cremonese, che si trova in una posizione difficile.

La Cremonese cede allo Zini contro il Bologna con un risultato finale di 2-1, un esito che congela la posizione dei grigiorossi in classifica. L’incontro è stato segnato da un inizio difficile per i padroni di casa e da una reazione tardiva che non ha evitato la sconfitta. L’impatto degli ospiti è stato immediato: al 3° minuto, dopo un cross dalla fascia sinistra di Miranda, Joao Mario ha colpito il pallone al volo, superando Audero con un rimbalzo imprevisto. Il vantaggio è raddoppiato al 16° minuto, sempre su assist di Miranda, con Rowe che ha concluso un tiro poco potente, ma sufficiente a battere un Audero non impeccabile nell’intervento. Il Bologna ha continuato a spingere nella prima frazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna travolge la Cremonese: 2-1, primo tempo fatale per i grigiorossi Pagelle Cremonese-Bologna 1-2, i voti della sfida: blitz rossoblu, grigiorossi nei guaiIl Bologna vince a Cremona nella partita della domenica pasquale e si avvicina nel migliore dei modi alla partita di Europa League contro l’Aston... Leggi anche: Cremonese-Bologna 1-2, i gol di Joao Mario e Rowe valgono 3 punti e inguaiano i grigiorossi Temi più discussi: Serie A, Cremonese-Bologna 1-2. Pisa-Torino 0-1. Inter-Roma 5-2. VIDEO; Calcio, nella 31esima giornata di serie A l'Inter travolge la Roma per 5-2. Pisa-Torino finisce 0-1, Cremonese-Bologna 1-2; La Pasqua grigiorossa riserva una brutta sorpresa: la sconfitta contro il Bologna allo Zini per 1-2; Al Bologna basta un quarto d’ora: 2-1 in casa della Cremonese. Finale ad alta tensione. Calcio, nella 31esima giornata di serie A l’Inter travolge la Roma per 5-2. Pisa-Torino finisce 0-1, Cremonese-Bologna 1-2Nel big match della domenica di Pasqua nella 31esima giornata di serie A, l'Inter travolge 5-2 la Roma. Al suo rientro, Lautaro Martinez si fa subito ... ecovicentino.it Cremonese-Bologna 1-2: Highlights, video e golVideo e Highlights di Cremonese-Bologna 1-2. Le azioni più belle della sfida di Serie A 2025/2026. Rivivi le emozioni del match su Virgilio Sport. sport.virgilio.it Roma, Bari e Firenze: tre città che mi hanno dato tantissimo. Roma con la sua energia unica, Bari e Firenze che dire… SOLD OUT. Ogni sera un pubblico incredibile e travolgente. Grazie sempre!! Adesso ultimo giro prima di chiudere il tour italiano: • Bologna facebook Auto travolge pedone in viale Berti Pichat: donna ferita gravemente x.com