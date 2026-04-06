Sono state presentate sedici varietà di vini, tra bollicine, rosé, bianchi freschi e rossi di livello superiore, pensate per accompagnare le occasioni di convivialità all’aperto. Le proposte spaziano da vini ideali per un aperitivo, a quelli perfetti per una grigliata o una cena intima. La selezione mira a soddisfare diverse preferenze e momenti, offrendo opzioni che si adattano a ogni esigenza di consumo durante le giornate più lunghe e soleggiate.

A ognuno il suo vino- Che si voglia bere in aperitivo, durante una grigliata all’aperto o si cerchi un calice speciale per una cena intima ecco 16 proposte per soddisfare tutte le esigenze. Leggi anche › Vini per le feste: bollicine, rossi e bianchi. Da bere e da regalare Dalle bollicine bianche o rosate, ai bianchi fermi fino ai rossi importanti, questi vini non deludono e ben si adattano ad ogni nostro festeggiamento di stagione! Leggi anche › Bollicine per le feste: dieci abbinamenti (di)vini 1673 Riserva di Cesarini Sforza Il 1673 Riserva di Cesarini Sforza è espressione piena e sublime del Metodo Classico trentino: prodotto con le migliori uve Chardonnay dei vigneti d’altura della Valle di Cembra, racconta il territorio attraverso ogni sorso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Bollicine, rosé, bianchi freschi e rossi importanti, per celebrare l'allungassi delle giornate e i pranzi all'aperto

Milano Fashion Week 2026: il debutto di Maria Grazia Chiuri da Fendi, la “festa” di Diesel e il giardino incantato di Marras. Ecco le sfilate più importanti delle prime giornateScatta dai blocchi di partenza la Milano Fashion Week dedicata alle collezioni donna per la autunno-inverno 2026/27, in programma dal 24 febbraio al...

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Bollicine, rosé o grandi rossi: comunque vada sarà una FestaLe bollicine si degustano intorno agli 8 gradi, i bianchi tra i 10 e i 12 e i rossi a 14 La Grande Bellezza del vino sta nella sua infinita capacità di sorprendere. Tutti sanno che le stesse uve danno ... gazzetta.it

Mille bollicine rosé da gustare all’aperitivo o a tutto pastoFreschi, aromatici, eleganti: sono tante le sfumature cromatiche e altrettante quelle del gusto. Dalla Francia all’Italia una selezione di calici perfetti per la stagione, ciascuno con l’indicazione ... ilsole24ore.com