Boga Juve il club è sul punto di fare questa mossa | rotti gli indugi

Il club sta per finalizzare un trasferimento che da tempo era nell'aria, dopo aver superato le ultime esitazioni. La trattativa con il giocatore sembra ormai conclusa e l’accordo è vicino alla firma. Si tratta di un'operazione che coinvolge un calciatore di livello e un club che ha deciso di accelerare le procedure per ufficializzare l’ingaggio. Conferme ufficiali sono attese nelle prossime ore.

Boga Juve, il club è sul punto di fare questa mossa: rotti tutti gli indugi. L’esterno ex Nizza è destinato a restare a Torino. La Juventus ha rotto gli indugi sul futuro di Jeremie Boga. Le prestazioni convincenti dell’ala ivoriana sotto la guida di Luciano Spalletti hanno spinto la dirigenza bianconera a pianificare l’esercizio dell’opzione di acquisto pattuita con il Nizza. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata L’operazione, dal costo contenuto di 4,8 milioni di euro, rappresenta un autentico affare per le casse della “Vecchia Signora”, garantendo al tecnico un profilo tecnico e dinamico già perfettamente integrato negli schemi tattici della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Boga Juve, il club è sul punto di fare questa mossa: rotti gli indugi Dodo alla Juve, pista in salita per il club bianconero: questa mossa della Fiorentina complica i pianidi Redazione JuventusNews24Il possibile trasferimento di Dodo alla Juve si fa sempre più in salita: questa mossa della Fiorentina complica i piani... Rotti gli indugi: il fronte Progressista si compatta su Michele Sodano per "una nuova era della città"Dopo una serie di vertici a Palermo, Pd, M5S, Avs, Italia Viva e Controcorrente hanno siglato un accordo per sostenere la candidatura a sindaco... Temi più discussi: La Juve riscatterà Boga? I piani del club bianconero e l'eventuale costo dell'operazione; Vlahovic carica, Milik con i bambini, tecnica Boga. E si rivede Holm: allenamento Juve; Formazioni Juventus-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Vlahovic, Di Gregorio, Perin, Milik, David, Yildiz, Colombo e Messias; Juve, le scelte di formazione di Spalletti verso il Genoa: tocca di nuovo a Boga mentre Koopmeiners…. Juve, le scelte di formazione di Spalletti verso il Genoa: tocca di nuovo a Boga mentre Koopmeiners…Confermato l'ex Sassuolo in attacco, è Locatelli-Thuram in mezzo. Si ferma Adzic, Perin tra i pali e forse prolunga il contratto ... corrieredellosport.it Jeremie Boga miglior giocatore in Serie A. Ma la Juve fa solo 8 puntiJeremie Boga è stato eletto come miglior giocatore della Serie A del mese di marzo. Un premio individuale che, facendo il paio con il premio da. tuttomercatoweb.com La Juve rompe gli indugi per Boga Cosa filtra facebook #Boga #Juve I numeri dell'ivoriano x.com