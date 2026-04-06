Biker finisce a terra mentre affronta la discesa soccorso con l’elicottero

Nel primo pomeriggio di oggi, un motociclista è caduto mentre percorreva una discesa nei pressi di Coli, nella frazione di Peveri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno utilizzato un elicottero per trasportarlo in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa durante le operazioni di soccorso. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica.

L’intervento nei pressi della frazione di Peveri: a restare ferito un 64enne, trasportato all’ospedale Maggiore di Parma Biker finisce a terra, soccorso con l’elicottero. L’intervento nel primo pomeriggio di oggi a Coli, nei presso della frazione di Peveri. A entrare in azione i tecnici della stazione monte Alfeo del soccorso alpino e speleologico Emilia Romagna, gli operatori sanitari del 118 con l’ambulanza di Bobbio ed EliPavullo. L’uomo, un piacentino classe 1962, era dotato di tutte le protezioni necessarie all’attività sportiva e ha perso il controllo della mountain bike su cui viaggiava mentre affrontava una discesa, cadendo a terra e restando ferito. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Finisce in un dirupo: uomo soccorso in elicottero, poi malore anche per la figliaUn uomo è scivolato in un dirupo mentre raccoglieva ortaggi in compagnia della figlia, riportando una contusione toracica. Ottone, motociclista finisce a terra lungo la statale 45: soccorso in eliambulanzaIntervento dei soccorsi in località Losso: non si esclude che il 64enne alla guida della moto possa essere stato colpito da un malore Motociclista a...