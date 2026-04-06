Biker di 64 anni cade durante una discesa trasportato con l' elisoccorso al Maggiore di Parma

Un uomo di 64 anni è rimasto ferito in un incidente mentre percorreva una discesa in bicicletta. Dopo la caduta, è stato preso in carico dall'elisoccorso e trasportato all'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono state classificate come gravi al momento del ricovero. La dinamica dell'incidente e le eventuali cause sono ancora al vaglio delle autorità.

Un biker di 64 anni è stato trasportato con l'elisoccorso all'Ospedale Maggiore di Parma, dove si trova in gravi condizioni di salute, dopo essere caduto a terra mentre stava affrontando una discesa. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio del giorno di Pasquetta, lunedì 6 aprile, nei pressi di Coli, in provincia di Piacenza. Sul posto sono arrivati gli operatori del soccorso alpino, oltre ai sanitari del 118 e all'elisoccorso proveniente da Pavullo. L'uomo è stato soccorso e trasportato a Parma: ha riportato diversi traumi, le valutazioni sulle sue condizioni di salute sono in corso. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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