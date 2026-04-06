Biella sfida il Marocco | 5 team in Panda d’epoca verso l’Atlantico
Cinque squadre di Biella si preparano a partecipare al Panda Raid 2026, una competizione automobilistica che si svolgerà in Marocco dal 12 al 18 aprile. L’evento coinvolgerà circa 350 equipaggi provenienti da tutta Europa, che affronteranno un percorso attraverso il deserto e le zone remote del paese. Le vetture coinvolte sono tutte di modello Panda d’epoca.
Cinque team provenienti da Biella parteciperanno al Panda Raid 2026 in Marocco, un’avventura motoristica internazionale che vedrà protagonisti trecentocinquanta equipaggi europei dal 12 al 18 aprile. L’evento, giunto alla sua diciottesima edizione, prevede un percorso di circa tremila chilometri. La sfida partirà da Nador per concludersi a Medhia, dove i partecipanti raggiungeranno la battigia dell’Atlantico seguendo lo stile denominato Pa-Dak. Il tracciato si presenta estremamente variegato e impegnativo. I conducenti dovranno affrontare terreni che spaziano dagli sterrati alle pietraie, attraversando dune e zone sabbiose prima del traguardo finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Rincorsa Romagna Team. A Biella arriva l’argentoPassi avanti e conferme dal mondo della ginnastica artistica cesenate che sabato scorso a Biella è stato protagonista della seconda prova del...
Andrea Capobianco verso la sfida contro Team USA: “Siamo dove sognavamo di essere”La Nazionale italiana femminile di basket si appresta ad affrontare una sfida praticamente impossibile, scendendo in campo stasera a San Juan contro...