Beppe Sebaste, scrittore e intellettuale, è morto questa mattina in Umbria all'età di 66 anni, dopo aver lottato per alcuni anni contro una malattia. La sua scomparsa è stata comunicata nelle ultime ore. Sebaste era noto per aver unito filosofia e poesia nelle sue opere, contribuendo alla cultura italiana con numerosi libri e saggi. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e appassionati di letteratura.

Beppe Sebaste, intellettuale e scrittore, è mancato stamattina in Umbria a 66 anni dopo un lungo periodo di malattia. La notizia è stata confermata dai suoi familiari. Nato a Parma il 3 giugno del 1959, l’autore ha costruito un percorso multidisciplinare tra filosofia e poesia. La sua formazione accademica è legata a Bologna, città dove ha conseguito la laurea sotto la guida di Luciano Anceschi e ha approfondito studi con Umberto Eco. Il suo profilo professionale si è sviluppato attraverso collaborazioni giornalistiche, tra cui quella con L’Unità. Geograficamente, la sua vita è stata un ponte tra diverse realtà: ha vissuto a Parigi, Ginevra, Roma e Pietrasanta, prima di stabilirsi definitivamente nella regione umbra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Beppe Sebaste, addio al ponte tra filosofia e poesia

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Addio a Beppe Sebaste. Il poeta, filosofo e scrittore aveva 66 anniPerugia, 6 aprile 2026 – Si è spento stamattina in Umbria il poeta, scrittore e filosofo Beppe Sebaste, dopo una lunga malattia.

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Addio allo scrittore e poeta Beppe Sebaste, raccontò l’autista di Lady Diana inventando un genereNato a Parma nel 1959, dopo gli studi a Bologna con Eco aveva collaborato con Repubblica e L’Unità. Fra i suoi libri anche quello sull’Alzheimer ... bologna.repubblica.it